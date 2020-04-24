Сотрудников соцучеждений перевели в режим 2-недельных дежурств без права выхода

Всех сотрудников соцучрежений в регионе перевели на двухнедельный режим работы. Во время 14-дневного дежурства им запрещено покидать пределы учреждения. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на брифинге в пятницу, 24 апреля, передает корреспондент «Нового Калининграда».«У нас теперь бригады работают по двухнедельному режиму. Две недели сотрудники учреждения находятся в учреждении без права его покидать, они там питаются, ночуют. И следующая бригада, через 2 недели которая их сменяет, проходит тесты на COVID и после отрицательных тестов заступает на свое уже двухнедельное дежурство», — рассказал Алиханов. По его словам, такое решение было принято на прошлой неделе после первого случая заражения в социальном центре «Теплый дом» в Черняховске.
Комментарии к событию