Сотрудников соцучеждений перевели в режим 2-недельных дежурств без права выхода

Сотрудников соцучеждений перевели в режим 2-недельных дежурств без права выхода
Виталий Невар / Новый Калининград
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Всех сотрудников соцучрежений в регионе перевели на двухнедельный режим работы. Во время 14-дневного дежурства им запрещено покидать пределы учреждения. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на брифинге в пятницу, 24 апреля, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«У нас теперь бригады работают по двухнедельному режиму. Две недели сотрудники учреждения находятся в учреждении без права его покидать, они там питаются, ночуют. И следующая бригада, через 2 недели которая их сменяет, проходит тесты на COVID и после отрицательных тестов заступает на свое уже двухнедельное дежурство», — рассказал Алиханов. По его словам, такое решение было принято на прошлой неделе после первого случая заражения в социальном центре «Теплый дом» в Черняховске.

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