В социальном центре в Черняховске обнаружили второй случай коронавируса

В социальном центре в Черняховске обнаружили второй случай коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Алиханов: «Вся инфекционная больница заполнена больными с коронавирусом»
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У второго постояльца социального центра «Тёплый дом» в Черняховске обнаружили коронавирус. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 21 апреля, сообщили в региональном штабе по борьбе с инфекцией.

«Это второй случай в данном учреждении, выявлен в условиях изоляции в инфекционном стационаре. Мероприятия в очаге продолжаются», — говорится в сообщении штаба.

Всего во вторник стало известно о 6 новых случаев заражения, среди них — годовалый ребенок, который попал в больницу с пневмонией. Еще два пациента контактировали с заболевшими ранее, клинических проявлений инфекции у них не было, они находились на изоляции по месту жительства.

Одна из заболевших ко вторнику была обследована при возникновении у нее симптомов респираторного заболевания при медицинском наблюдении за ней, как за контактной с ранее заболевшим.

И еще одна женщина с подтвержденным ко вторнику коронавирусом была обследована после того, как попала в стационар с симптомами респираторного заболевания. Она контактировала с ранее заболевшим родственником.

После выявления коронавируса у одного из постояльцев центр был переведён на режим обсервации, постояльцы и персонал помещены под меднаблюдение. 23 человека с симптомами респираторных заболеваний изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар. Все ранее работавшие сотрудники отстранены от работы, помещены в обсерватор и изоляцию по месту жительства. Набран новый штат сотрудников.

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