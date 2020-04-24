В регионе к аппаратам ИВЛ подключены 9 больных с пневмонией

Власти региона наращивают количество аппаратов искусственной вентиляции легких, его планируется увеличить на 40%. Об этом сообщил на на брифинге в пятницу, 24 апреля, губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда»

Сейчас к аппаратам ИВЛ подключены двое больных с выявленной коронавирусной инфекцией, еще 7 — с пневмонией. «[У них] пока не подтвержден COVID, но мы все пневмонии рассматриваем как COVIDовские», — рассказал Алиханов. На респираторной поддержке находятся 19 человек.

Коек для инфицированных коронавирусом в Калининградской области сейчас развернуто 635, к 28 апреля будет 707. «Это больше, чем норматив федерального министерства здравоохранения, н составляет 506 коек», — отметил Антон Алиханов. Однако вскоре и это количество вырастет на «несколько сот коек». Власти намерены размещать тех, у кого выявлен COVID, на базе еще одного медучреждения в Калининграде (сейчас таких больниц 4, это инфекционная больница, ЦГКБ, БСМП и одно из отделений гусевской ЦРБ).



Напомним, со среды в регионе фактически отменяется режим всеобщей самоизоляции.



