За неделю в регионе составили две сотни протоколов на нарушителей самоизоляции

За неделю в регионе составили две сотни протоколов на нарушителей самоизоляции
Виталий Невар / Новый Калининград
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В течение последней недели за нарушение режима самоизоляции и повышенной готовности в регионе сотрудники полиции составили 220 протоколов. Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 24 апреля, губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«220 протоколов за неделю они составили за неделю за нарушение режима. Одно на предприятие, 203 на физлица и 16 по нарушениям, которые были зафиксированы в отношении несовершеннолетних», — отметил Алиханов. В случае с несовершеннолетними протоколы составлены на их родителей.


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