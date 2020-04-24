Бизнес-омбудсмен региона сделала прогноз по ликвидации предприятий из-за коронавируса

Из-за кризиса, вызванного ситуацией с распространением коронавируса, в регионе сильнее всего пострадает непродовольственный ритейл. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» высказала бизнес-омбудсмен региона Светлана Нижегородова.



По её словам, часть предприятий в этой и других сферах закроется. «Будут ликвидироваться. Конечно, некоторые не выдержат текущей ситуации. И даже не ситуации с запретом деятельности, а посткризисной ситуации. Ведь мы понимаем, что будет катастрофически падать спрос, это объективно так. И многие отрасли будут страдать не то что от ограничительных мер, а оттого, что люди будут меньше тратить деньги на определённые услуги, — прокомментировала Нижегородова. — Я смотрю по своим обращениям: многие микропредприятия пишут о том, что вынуждены будут закрыть свой бизнес. Прогнозов по цифрам давать не буду, но такие посылы есть, конечно».

Она подчеркнула, что не считает правильным отраслевой подход к поддержке предприятий. «Я смотрю аналитику и вижу, что страдают практически все отрасли, за исключением, наверное, аптек, продуктовой розницы, торговли алкогольной продукцией и бытовыми товарами. Допустим, ко мне обращалась частная медицина — её ограничили, но не закрыли. Но когда все клиенты, по сути, сидят по домам в режиме самоизоляции, естественно, спрос объективно падает, и они тоже, на мой взгляд, входят в число пострадавших. Если говорить о том, кто очень сильно пострадал, — я думаю, это непродрозница, потому что именно в этом сегменте очень много маленьких предприятий, тех, кому просто тяжело пережить кризис. Это маленькие магазины, и, естественно, они сложнее будут выходить из этого кризиса, если вообще выйдут», — отметила Светлана Нижегородова.

Комментируя намерение властей региона открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские и салоны красоты, она высказала мнение, что предприятиям будет целесообразно работать в условиях ограничений. «Тотальный запрет на работу влечёт два очень негативных момента. Во-первых, это экономически определённые потери дохода. Во-вторых, это всегда желание этот доход всё равно получить. И если говорить, допустим, о салонах красоты, то это парикмахеры, которые ездят по домам и, несмотря ни на какие санэпидтребования, обслуживают своих клиентов», — заключила бизнес-омбудсмен.