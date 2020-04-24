Алиханов: маска на посетителях магазинов становится обязательной

Все открывающиеся учреждения будут обязаны соблюдать санэпидмеры, которые областные власти намерены прописать для каждой отрасли в новой редакции постановления о режиме повышенной готовности. В частности, для посетителей магазинов станут обязательны маски. Об этом заявил на брифинге в пятницу, 24 апреля, губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».



По словам Алиханова, в отношении учреждений в постановлении будет действовать принцип «что не запрещено, то разрешено». «То есть те учреждения, которые не поименованы как закрытые, подразумевается, что они могут работать», — сказал он. При этом документ для каждого вида бизнеса будет предусматривать отдельные санитарно-эпидемические меры, рекомендованные Роспотребнадзором. Эти меры губернатор назвал «достаточно жесткими», их намерены строго контролировать — вплоть до закрытия.

В частности, предусматривается «обязательный масочный режим для всего населения» в местах скопления. «То есть на улице можно без маски, в магазинах, каких-то других закрытых помещениях маски обязательны», — заявил Антон Алиханов.

Новая редакция постановления, по его словам, должна быть опубликована в пятницу.