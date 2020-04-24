Алиханов: если ситуация с COVID ухудшится, послабления будут отыграны назад

Алиханов: если ситуация с COVID ухудшится, послабления будут отыграны назад
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал не рассматривать меры по ослаблению противоэпидемического режима как необратимые. В случае ухудшения ситуации они будут «отыграны», заявил он на брифинге в пятницу, 24 апреля, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Все те послабления, о которых я сказал, могут быть отыграны обратно, в случае если мы увидим вдруг какую-то резкую вспышку», — пояснил губернатор. Например, это может произойти, если инфекция будет выявлена сразу у нескольких десятков человек или в случае вспышки в каком-то учреждении. «[Послабление] — это не сигнал к тому, что все хорошо, это сигнал к тому, что мы должны возвращаться постепенно, скажем так, к нормальному функционированию экономики, но с новыми традициями нормального социального поведения», — заявил Антон Алиханов.

Ранее он анонсировал фактическую отмену режима всеобщей самоизоляции. С 29 апреля открываются непродовольственные магазины, с 4 мая — салоны красоты и парикмахерские. При этом посетители всех магазинов и других организаций будут обязаны надевать маску.

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