Алиханов: если ситуация с COVID ухудшится, послабления будут отыграны назад

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал не рассматривать меры по ослаблению противоэпидемического режима как необратимые. В случае ухудшения ситуации они будут «отыграны», заявил он на брифинге в пятницу, 24 апреля, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«Все те послабления, о которых я сказал, могут быть отыграны обратно, в случае если мы увидим вдруг какую-то резкую вспышку», — пояснил губернатор. Например, это может произойти, если инфекция будет выявлена сразу у нескольких десятков человек или в случае вспышки в каком-то учреждении. «[Послабление] — это не сигнал к тому, что все хорошо, это сигнал к тому, что мы должны возвращаться постепенно, скажем так, к нормальному функционированию экономики, но с новыми традициями нормального социального поведения», — заявил Антон Алиханов.