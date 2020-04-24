Школам разрешили набирать группы для подготовки к экзаменам

В Калининградской области школам разрешили с 27 апреля готовить выпускников 9 и 11 классов к экзаменам, указано в постановлении правительства региона на портале правовой информации. При этом в учебном классе должно находиться не более десяти детей, а также проводиться необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.



Девятиклассников разрешено готовить к математике и русскому языку, одиннадцатиклассников — к математике, русскому языку и предметам на выбор.

«Участие обучающихся в занятиях, а также график их проведения, должны быть согласованы с родителями (законными представителями) учащихся», — указано в документе.