В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Москве скончался ещё 41 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст умерших — от 34 до 92 лет, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

У 34-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом». Также он страдал сахарным диабетом. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Всего сахарный диабет был у 10 скончавшихся.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter