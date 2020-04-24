В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался ещё 41 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст умерших — от 34 до 92 лет, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
У 34-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом». Также он страдал сахарным диабетом. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Всего сахарный диабет был у 10 скончавшихся.
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