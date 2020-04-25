В Роспотребнадзоре рассказали, когда остановится пандемия COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, когда остановится пандемия COVID-19
Виталий Невар / Новый Калининград
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Передача коронавируса от человека к человеку может прекратиться, когда иммунитет к нему — в результате выздоровления от инфекции или вакцинации — будет у 60% населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Мы начинаем проводить популяционные исследования, мы их запланировали, начинаем с Москвы. Общеизвестный факт, когда в популяции 60% населения имеют иммунитет после болезни или в результате вакцинации, то эпидпроцессы становятся менее активными, и может в принципе прекратиться передача от человека к человеку», — сказала Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1». Тесты на антитела могут показать, что человек может, например, свободно перемещаться и ходить на работу.

«Достоверных данных, или фактов о том, что кто-то заразился повторно, на сегодняшний день нет. Но надо иметь в виду, что от 5 до 10% популяции в принципе неспособны вырабатывать иммунный ответ. Вот они могут болеть не один раз одним и тем же, чем остальные 90-95% не могут болеть, переболев один раз», — добавила глава Роспотребнадзора.

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