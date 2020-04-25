Въезд в прибрежные муниципалитеты в выходные закрыли

Въезд в прибрежные муниципалитеты в выходные дни 25 и 26 апреля закрыт. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Мера предпринимается для того, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции.
Глава администрации Янтарного Алексей Заливатский накануне сообщил, что запрет на въезд в приморские города будет действовать до конца майских праздников. Попасть в такие муниципалитеты смогут только те, кто там зарегистрирован либо имеет собственность.Напомним, со среды, 29 апреля в регионе вводятся существенные послабления режима всеобщей самоизоляции — фактически он отменяется. При этом ужесточаются требования к открывающимся учреждениям и организациям, в частности, магазинам (и их посетителям). Заходить в магазины без маски и перчаток будет запрещено.
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