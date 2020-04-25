ВОЗ предупредила, что повторное заражение COVID-19 не исключается

На сегодняшний день в мире нет доказательств, что люди, выздоровевшие от COVID-19, защищены от повторного заражения. Об этом пишет в субботу, 25 апреля, «Российская газета» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.



ВОЗ опубликовала руководство по корректировке мер общественного здравоохранения и социальных мер для следующей фазы противостояния распространению COVID-19. «Некоторые правительства предположили, что обнаружение антител к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, может служить в качестве основы для „иммунного паспорта“ или „сертификата без риска“, который позволил бы людям путешествовать или возвращаться на работу, предполагая, что они защищены от повторного заражения», — говорится в сообщении ВОЗ. При этом эксперты говорят, что формирование иммунитета к новой инфекции еще только изучается, и однозначные выводы о его свойствах у людей, перенесших заболевания, пока делать преждевременно.

«ВОЗ продолжает анализ данных об ответах антител на инфекцию SARS-CoV-2. Большинство из этих исследований показывают, что у людей, которые выздоровели от инфекции, есть антитела к вирусу. Тем не менее, некоторые из этих людей имеют очень низкий уровень нейтрализующих антител в крови, что позволяет предположить, что клеточный иммунитет также может иметь решающее значение для восстановления общей сопротивляемости организма инфекции», — также отмечают в ВОЗ.

В сообщении также отмечается, что созданные на данный момент многочисленные системы тестирования не всегда достаточно точны и надежны и нуждаются в дальнейшей проверке и подтверждении их эффективности. «Люди, которые полагают, что у них иммунитет к повторному заражению, потому что они получили соответствующий результат теста, могут игнорировать рекомендации общественного здравоохранения. Таким образом, использование таких сертификатов может увеличить риски дальнейшей передачи инфекции», — указывают эксперты.