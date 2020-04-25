В Москве скончались 38 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 38 пациентов, у которых была подтверждена пневмония и получен положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб столицы.
Накануне в ней умер 41 человек с COVID-19. Всего в России за предыдущие сутки скончались 66 человек. Всего в стране выявлено 74 558 случаев коронавирусной инфекции.
В Москве скончались 38 пациентов, у которых была подтверждена пневмония и получен положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб столицы.
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