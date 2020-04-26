Власти Италии считают, что международного туризма в стране в этом году не будет

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини полагает, что в этом году в стране не будет международного туризма. По его словам, границы государств будут открываться в зависимости от эпидемиологической ситуации, пишет ТАСС.



«Международного туризма в этом году не будет, поэтому родился план «Путешествую в Италии», который предполагает инвестиции во внутренний туризм",— сказал Франческини в интервью газете La Repubblica. По словам министра, культурные достопримечательности в Италии откроют в мае. Среди них — археологические памятники Колизей и Помпеи.

Также чиновник отметил, что откроются только те достопримечательности, которые смогут обеспечивать меры безопасности.

В Италии зарегистрировано почти 193 тыс. случаев заражений коронавирусом. Умерли около 26 тыс. человек. По числу заразившихся страна находится на третьем месте, а по числу смертей — на втором.