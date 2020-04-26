В оперштабе рассказали об умерших от коронавирусной инфекции калининградцах

Двое скончавшихся в Калининградской области пациентов с коронавирусом — мужчины в возрасте 59 и 75 лет из групп риска по онкологическому и эндокринологическому заболеваниям. Такие данные приводит региональный оперштаб по борьбе с вирусом. У обоих была тяжелая форма пневмонии.
Двое скончавшихся в Калининградской области пациентов с коронавирусом — мужчины в возрасте 59 и 75 лет из групп риска по онкологическому и эндокринологическому заболеваниям. Такие данные приводит региональный оперштаб по борьбе с вирусом. У обоих была тяжелая форма пневмонии.
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