Власти Польши намерены продлить срок закрытия границ республики

Власти Польши намерены продлить срок закрытия границ республики
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Власти Польши склоняются к тому, чтобы продлить срок закрытия границ республики после 3 мая. О намерении сохранить данное ограничение сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщает wprost.pl.

«Скорее мы предпочтем предоставить людям больше таких свобод, как занятия спортом <...> или размораживание экономики, что крайне важно для сохранения рабочих мест и экономического роста в Польше, чем простая свобода передвижения. Это чрезвычайно важный, конечно, элемент нашей жизни, но сегодня нам все еще приходится принимать непростые решения: что-то за что-то», — объяснил глава польского правительства, отметив, что закрытие границ считается как экспертами Всемирной организации здравоохранения, так и эпидемиологами, важным фактором, предотвращающим распространение коронавируса.

Ранее в правительстве Польши уже подчеркивали, что границы страны останутся закрытыми как минимум до 3 мая.

Против сохранения такого ограничения выступают жители приграничных районов республики, работающие в Германии. Их поддержал премьер-министр Бранденбурга и координатор правительства в Берлине по польско-германскому сотрудничеству Дитмар Войдке. «Немецкая сторона понимает пограничный контроль, введенный Польшей, но мы также должны помнить, что граница разделяет на части наш общий экономический регион», — подчеркнул он в письме польским властям, сообщает tvn24.pl.

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