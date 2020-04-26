Глава Роспотребнадзора считает, что россияне должны оставаться дома в майские праздники

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова полагает, что России удастся избежать пика заболеваемости коронавирусом, если люди не станут массово выходить из домов на майские праздники. Об этом в воскресенье, 26 апреля, пишет «Коммерсант».

«Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. Сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, если только мы не сорвемся в праздники, это самый большой риск сегодняшнего дня», — цитирует ее издание.

По мнению руководителя ведомства, страна вернется в точку, с которой она начинала по распространению инфекции, если на майские праздники люди выйдут на улицу. «Вот сейчас мы должны. Должны самим себе, своим близким. Мы должны эти праздничные дни оставаться дома», — сказала Попова.

Прирост заражений, по ее словам, удалось снизить с почти 30% до менее 10%, и режим самоизоляции сыграл здесь «максимально положительную роль».


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