СМИ: Минобороны транспортными самолетами доставило в Калининград стройматериалы

На военных самолетах Ил-76, прилетевших в Калининград накануне, Министерство обороны России доставило в регион из Санкт-Петербурга более 215 тонн стройматериалов для строительства инфекционного центра, предназначенного для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает медиагруппа «Звезда». Медицинский центр должен быть построен до 15 мая.



В частности, самолетами перебросили «пластиковые окна, стендовые панели, все необходимое для модульного строительства инфекционного центра». Всего запланировано три рейса, отмечает «Звезда».

Как пишет «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу Северного флота, воздушный коридор позволил обеспечить непрерывный ход работ на стройке. Собеседник издания оценил стоимость пассажирского рейса Санкт-Петербург — Калининград в районе 600-700 тысяч рублей, отметив, что грузовой рейс может стоить дороже.

Транспортный самолет в сопровождении истребителей в небе над Калининградом заметили десятки жителей региона. Некоторые из них предположили, что это «самолет-разведчик».

Президент РФ Владимир Путин поручил военным в рамках борьбы с коронавирусом построить в сжатые сроки в стране 16 многофункциональных медицинских центров.