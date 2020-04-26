Минобороны сообщило о почти 900 заразившихся коронавирусной инфекцией в армии

Минобороны сообщило о почти 900 заразившихся коронавирусной инфекцией в армии
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Вооруженных силах РФ с марта по 26 апреля выявлено почти 900 случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень Минобороны.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 26 апреля с. г. установлено 874 военнослужащих с положительными результатами [анализа на коронавирус]», — приводит агентство цитату из документа.

Четверо военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, в том числе один подключен к аппарату ИВЛ, в состоянии средней тяжести — 15 человек, остальные — без симптомов заболевания.

В бюллетене уточняется, что 314 человек из числа заболевших проходят лечение в госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, 6 человек — в гражданских лечебных учреждениях. Еще 379 человек изолированы на дому.

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