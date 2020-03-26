Минобороны построит в Калининграде модульный инфекционный центр

Минобороны построит в Калининграде модульный инфекционный центр
Виталий Невар / Новый Калининград
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Минобороны построит в Калининграде модульный инфекционный центр на 800 коек. Объект должен появиться в регионе к 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

В общей сложности ведомство планирует ввести в эксплуатацию 16 подобных центров в ряде городов России. На эти цели выделят 8,8 миллиарда рублей.

«Строительство планируется выполнить в два этапа: до 30 апреля ввести восемь центров: Одинцово, Подольск, Нижний Новгород, Волгоград, Новосибирск, Оренбург, Улан-Удэ, Уссурийск. До 15 мая — завершить строительство оставшихся восьми центров общей ёмкостью 800 коек в Ленинградской области, Смоленске, Калининграде и Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске», — сказал министр обороны Сергей Шойгу на заседании правительства в четверг.

По состоянию на 26 марта в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекции в 56 регионах. Два человека скончались. По сведениям Роспотребнадзора, 38 пациентов выздоровели.

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