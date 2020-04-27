Министр просвещения о переводе школ на «дистанционку»: проблем возникло много

Министр просвещения о переводе школ на «дистанционку»: проблем возникло много
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что «не все школы и не все учителя» оказались готовы к переводу на дистанционное обучение, пишет в понедельник, 27 апреля, «Коммерсант».

«Конечно, не все школы и не все учителя были к этому готовы, — цитирует газета Кравцова. — Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки. Проблем с учебой возникло много. Но зато у нас, слава богу, пока нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников».

Чиновники также отметил, что избежать «зависания» электронных образовательных площадок было невозможно. Резкий рост спроса на них отразился «даже в продвинутой Москве», добавил министр.

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