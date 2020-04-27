Посольство РФ в США просит проверить на COVID-19 осужденную калининградку Осипову

Посольство РФ в США просит проверить на COVID-19 осужденную калининградку Осипову
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с требованием проверить на коронавирус, находящуюся в американской тюрьме россиянку Богдану Осипову. Об этом в Facebook сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«25 апреля нами была направлена нота в Госдепартамент с требованием принять безотлагательные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией, а также провести ей медобследование, включая тестирование на COVID-19. Ожидаем от американских властей, что оно будет проведено безотлагательно, и Богдане Осиповой будет оказана необходимая помощь», — говорится в публикации Антонова.

Уроженка Калининградской области Богдана Осипова находится под стражей в США. В июне 2019 года американский суд вынес ей обвинительный приговор за незаконный вывоз в Россию собственных дочерей и вымогательство. Многодетной матери предстоит провести семь лет в тюрьме. Адвокаты россиянки заявили, что подадут апелляционную жалобу. 22 июня РИА «Новости» со ссылкой на документы суда сообщило, что Осипова уже подала апелляцию.

Ранее «Новый Калининград» пообщался с калининградским адвокатом, представляющим интересы американской стороны конфликта.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter