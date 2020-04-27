Посольство РФ в США просит проверить на COVID-19 осужденную калининградку Осипову

Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с требованием проверить на коронавирус, находящуюся в американской тюрьме россиянку Богдану Осипову. Об этом в Facebook сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«25 апреля нами была направлена нота в Госдепартамент с требованием принять безотлагательные меры по недопущению заражения нашей соотечественницы коронавирусной инфекцией, а также провести ей медобследование, включая тестирование на COVID-19. Ожидаем от американских властей, что оно будет проведено безотлагательно, и Богдане Осиповой будет оказана необходимая помощь», — говорится в публикации Антонова.

Уроженка Калининградской области Богдана Осипова находится под стражей в США. В июне 2019 года американский суд вынес ей обвинительный приговор за незаконный вывоз в Россию собственных дочерей и вымогательство. Многодетной матери предстоит провести семь лет в тюрьме. Адвокаты россиянки заявили, что подадут апелляционную жалобу. 22 июня РИА «Новости» со ссылкой на документы суда сообщило, что Осипова уже подала апелляцию.

Ранее «Новый Калининград» пообщался с калининградским адвокатом, представляющим интересы американской стороны конфликта.