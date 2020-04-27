По числу заболевших коронавирусом Россия обогнала Китай

По числу заболевших коронавирусом Россия обогнала Китай
Виталий Невар / Новый Калининград
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Россия обогнала Китай по общему числу заболевших коронавирусом. По состоянию на утро понедельника, 27 апреля, в РФ насчитывалось 87147 заболевших, в то время как в Китае было зарегистрировано 83912 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает «Медуза».

В то же время новых случаев коронавирусной инфекции в России в понедельник выявлено на 163 меньше, чем днем ранее, отмечает информагентство со ссылкой на данные оперштаба.

Отметим, что в Калининградской области за сутки выявлено 28 инфицированных коронавирусом. 

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