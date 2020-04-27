Выписали еще 7 калининградцев, переболевших коронавирусом

Из стационара выписали еще семерых жителей региона, перенесших коронавирус. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 27 апреля, сообщили в региональном штабе по контролю за новой инфекцией.

Всего к понедельнику выписали 66 человек, заразившихся с начала эпидемии. На COVID-19 в Калининградской области обследовано 15 983 человек (+739 за сутки), под медицинским наблюдением находятся 1 980 человек (+369 за сутки), в том числе 153 в условиях обсерватора (+2 за сутки).

Напомним, за последние сутки в регионе выявлено еще 28 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся с начала эпидемии возросло до 264. Трое заболевших умерли.