Горвласти хотят и дальше выделять под велодорожки проезжую часть улиц

Горвласти хотят и дальше выделять под велодорожки проезжую часть улиц
Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство велодорожек

Городские власти намерены распространить опыт ул. Комсомольской, где велодорожка нанесена на проезжую часть, на другие улицы города. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сообщил глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин. По его словам, сейчас на Комсомольской «все достаточно позитивно».

В частности, такая велодорожка может появиться на ул. Киевской. «Мы бы хотели увидеть положительный опыт и наработать его по улице Комсомольской, по той велодорожке, которую мы сделали на дорожном полотне. И в том случае, если он покажет, что это будет принято жителями и при этом это будет не только удобно, но и безопасно, мы уже будем рассматривать варианты нанесения такой разметки и организации велодвижения по другим улицам. И возможно по ул. Киевской», — сказал Кутин.

Еще одна такая дорожка может появиться на проспекте Мира. На самой Комсомольской возможно появится вторая велосипедная полоса, во встречном направлении. Однако встает вопрос парковки у обочин. «В перспективе мы такую возможность обсуждали, мы сейчас готовим проект организации движения, который у нас в обязательном порядке должен пройти экспертизу и нашей комиссии по безопасности дорожного движения и конечно же должен быть согласован с ГИБДД. Если будет принято такое решение, что сама конструкция улицы позволяет сделать велодорожку по такому же принципу, как мы это сделали на Комсомольской, то мы это сделаем. Вопрос стоит там безусловно парковки в том числе. Поэтому задача такая подведомственному учреждению поставлена, сейчас они этим вопросом занимаются. При этом они еще прорабатывают вопрос нанесения разметки на проспекте Мира в сторону Центрального парка нашего», — отметил Кутин.


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