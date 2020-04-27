Новые скамьи в Южном парке забрали на ремонт

Новые скамьи в Южном парке забрали на ремонт
Виталий Невар / Новый Калининград
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Установленные во время благоустройства Южного парка скамьи забрали на ремонт. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава «Дирекции ландшафтных парков» Александр Варфоломеев.

По его словам, заводская покраска 45 скамей оказалась некачественной, и руководство дирекции отправило скамьи на доработку. Установить их обещают в ближайшее время. 

Напомним, в конце прошлого года завершилось благоустройство Южного парка. На территории восстановили подвесной мост, проложили дорожки из плитки, установили освещение, скамьи, поработали над ландшафтным дизайном (озеленение продолжается и сейчас). Стоимость работ составила около 45 млн рублей.


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