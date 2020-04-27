Новые скамьи в Южном парке забрали на ремонт

Установленные во время благоустройства Южного парка скамьи забрали на ремонт. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава «Дирекции ландшафтных парков» Александр Варфоломеев.

По его словам, заводская покраска 45 скамей оказалась некачественной, и руководство дирекции отправило скамьи на доработку. Установить их обещают в ближайшее время.

Напомним, в конце прошлого года завершилось благоустройство Южного парка. На территории восстановили подвесной мост, проложили дорожки из плитки, установили освещение, скамьи, поработали над ландшафтным дизайном (озеленение продолжается и сейчас). Стоимость работ составила около 45 млн рублей.