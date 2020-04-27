Мэрия обещает не вводить в этом году платные парковки в центре Калининграда

Администрация Калининграда не собирается в 2020 году вводить в центре города систему платных парковок. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сообщил глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

«На сегодняшний день мы проводим работу по определению участков для организации платных парковок. Но в этом году платные парковки мы вводить не будем, необходимо еще достаточно большое изменение нормативной базы, и с этим вопросом мы обратились и в правительство, и в областную Думу», — сказал Кутин.

В декабре 2019 года губернатор Антон Алиханов говорил о том, что город к платным парковкам не готов. В ноябре прошлого года он подписал постановление об установлении максимального размера платы за пользование парковками на дорогах муниципалитетов и региона.