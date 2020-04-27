«Лежачих полицейских» собираются монтировать еще на 7 улицах

«Лежачих полицейских» собираются монтировать еще на 7 улицах
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Городские власти согласовали с ГИБДД установку искусственных неровностей на проезжей части еще 7 городских улиц. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сообщил глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

«Мы планируем вместе с ГИБДД, мы уже обсуждали этот вопрос и приняли решение по обустройству искусственных дорожных неровностей на ул. Мира, ул. Нарвской, Невского, Дзержинского, Горького, Пролетарской, на Советском проспекте. Я сейчас адресно не называю номера домов для ориентира. Думаю, что в течение 2-3 месяцев мы эту работу на наших улицах выполним», — сказал Кутин.

Ранее горвласти анонсировали появление искусственных неровностей на 9 Апреля вдоль дома № 52-59, рядом с ним находится школа № 24.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter