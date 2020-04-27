«Лежачих полицейских» собираются монтировать еще на 7 улицах

Городские власти согласовали с ГИБДД установку искусственных неровностей на проезжей части еще 7 городских улиц. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сообщил глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.

«Мы планируем вместе с ГИБДД, мы уже обсуждали этот вопрос и приняли решение по обустройству искусственных дорожных неровностей на ул. Мира, ул. Нарвской, Невского, Дзержинского, Горького, Пролетарской, на Советском проспекте. Я сейчас адресно не называю номера домов для ориентира. Думаю, что в течение 2-3 месяцев мы эту работу на наших улицах выполним», — сказал Кутин.

Ранее горвласти анонсировали появление искусственных неровностей на 9 Апреля вдоль дома № 52-59, рядом с ним находится школа № 24.