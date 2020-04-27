В мире выявлено более 3 миллионов случаев заболевания коронавирусом

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по всему миру зарегистрировано более 3 миллионов случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводятся на сайте университета. Число жертв COVID-19 превысило 208 тысяч человек.



По количеству заражённых по-прежнему лидируют США — там выявлено более 973 тысяч случаев заболевания. За ними следуют Испания (более 229 тысяч заболевших), Италия (свыше 199 тысяч), Франция (более 162 тысяч) и Германия (более 158 тысяч).

Россия занимает девятое место с более чем 87 тысячами зараженных. В стране умерли от COVID-19 свыше 794 человек.