Областной минфин назвал масштаб сокращения доходов бюджета из-за коронавируса

Областной минфин назвал масштаб сокращения доходов бюджета из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области в связи с пандемией CОVID-19 пересчитало бюджет 2020 года. Сокращение доходов прогнозируется на уровне 7,2 млрд руб. Об это сообщает интерфакс со ссылкой на региональный минфин.

«В условиях пандемии коронавируса области потребовалась корректировка бюджета на текущий год. Уже сегодня бюджет пересчитан, ориентировочная оценка выпадающих доходов областного бюджета составила 7,2 млрд рублей. Параметры бюджета пока регулируются в рамках полномочий правительства области и министерства финансов, предоставленных соответствующим федеральным законом», — отмечают в минфине.

Также сообщается, что регион рассчитывает на помощь федерального центра.

Согласно действующему закону о бюджете области, собственные доходы на 2020 год запланированы в размере 58,8 млрд руб. Таким образом собственные доходы сокращаются на 12,2%.

Ранее губернатор Антон Алиханов говорил, что губернаторы из других регионов прогнозируют снижение бюджетных доходов на 25-30%.

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