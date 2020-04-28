За сутки в России выявили свыше 6400 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом 40,7% не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперштаб Москвы.

В стране зафиксировали 72 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 1110 человек.

Всего по состоянию на вторник, 28 апреля, в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период от инфекции скончалось 867 пациентов, выздоровели 8456 человек.

В Калининградской области за сутки подтверждено 39 новых случаев коронавируса. Общее количество заражённых в регионе достигло 303.