Определен подрядчик, который за 75 млн отремонтирует улицы Гюго и Баграмяна

Стоимость контракта на ремонт улиц Виктора Гюго и Маршала Баграмяна в ходе конкурса по выбору подрядчика снизилась на 377 тыс. руб. Итоговый протокол опубликован на сайте госзакуопок.

Согласно документации договор стоимостью 75 млн руб. должен быть заключен с компанией «Мосинжиниринг». Конкуренцию в ходе торгов ей составило ООО «Балтдормостстрой», которое регулярно получает крупные дорожные контракты.

Ремонт проезжей части (1255 м) и тротуара (2347 м) на на двух улицах планируется завершить в течение 352 дней.

Как пояснил лава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Олег Кутин, в этом году работы завершатся на ул. Маршала Баграмяна, примыкающей к Музею Мирового океана. Завершение работ на ул. Виктора Гюго может быть перенесено на начало мая 2020 года.

Ранее «Мосинжиниринг» ремонтировал ул. Комсомольскую. Работы оценивались в 58,5 млн руб.