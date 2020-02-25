Контракт на строительство новой дороги до Гурьевска получает фирма Лейбовича

Госконтракт на строительство новой дороги между Калининградом и Гурьевском заключается с компанией «Балтдормостстрой», связанной с бывшим руководителем областного управления дорожного хозяйства. Итоговый протокол был опубликован на портале госзакупок 21 февраля.

Согласно протоколу, «Балтдормостстрой» оказался единственным участником конкурса. Контракт заключается по максимальной цене, которая составляет более 313 млн рублей.

На эти деньги компании до конца июля 2021 года предстоит построить новый въезд в Гурьевск со стороны ул. Большой Окружной. Дорога будет считаться продолжением улицы Строительной в Гурьевске.

Напомним, в январе калининградский ресторатор и сын много лет возглавлявшего областное управление дорожного хозяйства Геннадия Лейбовича Павел Лейбович получил контроль над 54% долями в совместном предприятии «Балтдормостстрой».

Об уходе Геннадия Лейбовича с поста директора регионального управления дорожного хозяйства «на пенсию» стало известно через 4 дня после того как его сын стал основным владельцем «Балтдормостстроя».

Выручка «Балтдормостстроя» в 2018 году составила 917 млн руб.