Столетний поляк вылечился от коронавируса

В Варшаве от коронавируса смог вылечиться поляк, которому 100 лет. Об этом пишет natemat.pl со ссылкой на Центральную клиническую больницу города.

Как отметили в медучреждении, пациенту Станиславу Бигосу при выписке дали памятный диплом. Во время Второй Мировой войны мужчина был партизаном, в мирное время он работал пожарным.

До этого в больнице во Вроцлаве от коронавируса вылечилась 96-летняя пациентка.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде