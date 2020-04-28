Минздрав: коронавирус может поражать мозг и центральную нервную систему

Минздрав: коронавирус может поражать мозг и центральную нервную систему
Виталий Невар / Новый Калининград
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Минздрав РФ опасается, что распространение коронавируса в организме человека может привести к поражению головного мозга и центральной нервной системы (ЦНС). Об этом говорится в опубликованных 28 апреля рекомендациях министерства по лечению инфекции.

«Установлено, что диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга», — говорится в документе.

При этом отмечается, что снижение обоняния у больного может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки.

Ведомство полагает, что коронавирус SARS-CoV-2 является рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучих мышей и неизвестным по происхождению коронавирусом. Он попадает в организм через эпителий верхних дыхательных путей, а также желудка и кишечника, сказано в рекомендациях.

Многие аспекты патогенеза коронавирусной инфекции нуждаются в дальнейшем комплексном изучении, констатировали в Минздраве.

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