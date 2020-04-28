В Калининграде дадут салют в День Победы

В Калининграде дадут артиллерийский салют в День Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗВО по Балтфлоту.

Как отмечает информагентство, салюты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны проведут в шести городах ЗВО. «В День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске», — сказал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв.

Расчёты выполнят по 30 залпов. «Артиллерийский салют начнётся в 22:00 [по местному времени] и продолжится 10 минут», — отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки власти отменили 9 апреля фейерверк в честь 75-й годовщины штурма Кёнигсберга. Контракт на 1 млн рублей был заключён с компанией «Центр фейерверков «Хан». Согласно сведениям на портале госзакупок, его исполнение перенесли на 9 мая.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Парад Победы из-за пандемии коронавируса будет перенесён на неопределённый срок. Торжественные мероприятия 9 мая решили отменить как в Москве, так и в регионах.