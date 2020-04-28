В Калининграде дадут салют в День Победы

В Калининграде дадут салют в День Победы
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Минздрав: заболевших COVID-19 можно выписывать до подтверждения их выздоровления
Все новости по теме: Праздники

В Калининграде дадут артиллерийский салют в День Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗВО по Балтфлоту.

Как отмечает информагентство, салюты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны проведут в шести городах ЗВО. «В День Победы военнослужащие произведут праздничные артиллерийские салюты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске», — сказал командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв.

Расчёты выполнят по 30 залпов. «Артиллерийский салют начнётся в 22:00 [по местному времени] и продолжится 10 минут», — отметили в пресс-службе.

Стоит отметить, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки власти отменили 9 апреля фейерверк в честь 75-й годовщины штурма Кёнигсберга. Контракт на 1 млн рублей был заключён с компанией «Центр фейерверков «Хан». Согласно сведениям на портале госзакупок, его исполнение перенесли на 9 мая.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Парад Победы из-за пандемии коронавируса будет перенесён на неопределённый срок. Торжественные мероприятия 9 мая решили отменить как в Москве, так и в регионах.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (11)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter