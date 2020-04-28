В Калининграде начался ремонт ул. Багратиона

В областном центре в ближайшее время начнется активная фаза работ по капитальному ремонту ул. Багратиона. Об этом сообщил на оперативном совещании во вторник, 28 апреля, глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Отремонтируют отрезок от Ленинского проспекта до ул. Октябрьской, работы должны быть завершены до 15 сентября. Аукцион по выбору подрядчика состоялся в декабре прошлого года, контракт был заключен в январе, сейчас ведутся «работы с инженерными службами», отметил Олег Кутин. По словам главы комитета, ремонт ул. Багратиона активизируется в ближайшие дни после его завершения на ул Киевской.