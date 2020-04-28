Минздрав: заболевших COVID-19 можно выписывать до подтверждения их выздоровления

Минздрав: заболевших COVID-19 можно выписывать до подтверждения их выздоровления
Виталий Невар / Новый Калининград
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Инфицированные коронавирусом COVID-19 россияне могут быть выписаны из больницы еще до лабораторного подтверждения их выздоровления. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав РФ.

«Выписка пациентов подтвержденным диагнозом COVID-19 разрешается при регрессе клинических проявлений болезни. Решение о выписке пациента может быть принято до получения двух отрицательных результатов лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2», — говорится в методических рекомендациях Минздрава.

Пациента можно выписать, если у него температура тела ниже 37,2°С и нет признаков нарастания дыхательной недостаточности. При этом после выписки пациенту должны обеспечить амбулаторную медицинскую помощь. А режим самоизоляции должен соблюдаться до получения двух отрицательных тестов (в том числе взятых при госпитализации).

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