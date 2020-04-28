Путин решил продлить нерабочие дни до 11 мая

Нерабочие дни в России будут продлены до 11 мая. Об этом заявил президент Владимир Путин перед совещанием с главами регионов во вторник, 28 апреля.

Он отметил, что риски заразиться инфекцией сейчас «выходят на верхнюю планку». «Чем строже мы все, граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это всё пройдёт», — сказал Владимир Путин. Он уточнил, что 6, 7 и 8 мая объявят нерабочими днями с сохранением заработной платы.

Ранее из-за ситуации с распространением коронавируса глава государства объявил нерабочими все дни в апреле. По состоянию на вторник, 28 апреля, в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период от инфекции скончалось 867 пациентов, выздоровели 8456 человек.