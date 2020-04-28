Роспотребнадзор назвал уровень смертности от COVID-19 в России низким

Роспотребнадзор считает, что уровень смертности от коронавируса в России является одним из самых низких в мире. Об этом во вторник, 28 апреля, во время онлайн-совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, смертность от COVID-19 в стране не превышает 1%. Она уточнила, что в 45% случаях выявленных заражений заболеваемость протекает бессимптомно, а пневмония выявляется у 20%.

За минувшие сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом 40,7% инфицированных не имели клинических проявлений болезни. В стране зафиксировали 72 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 1110 человек.

В Калининградской области за сутки подтверждено 39 новых случаев коронавируса. Общее количество заражённых в регионе достигло 303.