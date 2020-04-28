Президент РФ: риски заразиться коронавирусом выходят на верхнюю планку

Президент РФ Владимир Путин предупредил о новом сложном этапе борьбы с коронавирусом в стране. Об этом он заявил во время во вторник, 28 апреля, во время онлайн-совещания с главами субъектав и членами федерального кабмина.
«Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией, — заявил Путин. — Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого».
По словам главы страны, число новых случаев выявления зараженных «относительно стабилизировалось», но «ситуация остается очень сложной». Эксперты считают, что пик заболеваемости еще не пройден, отметил Путин.
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