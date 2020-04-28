Президент РФ: риски заразиться коронавирусом выходят на верхнюю планку

Президент РФ: риски заразиться коронавирусом выходят на верхнюю планку
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент РФ Владимир Путин предупредил о новом сложном этапе борьбы с коронавирусом в стране. Об этом он заявил во время во вторник, 28 апреля, во время онлайн-совещания с главами субъектав и членами федерального кабмина.

«Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией, — заявил Путин. — Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого».

По словам главы страны, число новых случаев выявления зараженных «относительно стабилизировалось», но «ситуация остается очень сложной». Эксперты считают, что пик заболеваемости еще не пройден, отметил Путин.

Напомним, он решил продлить «нерабочие дни» до 11 мая. По его словам, это делается, чтобы не было «срыва». Путин призвал соблюдать режим самоизоляции.

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