Московские врачи вылечили от коронавируса еще 480 пациентов

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 480 пациентов
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: В Калининградской области выявили еще 23 случая коронавируса
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В Москве выздоровело еще 480 пациентов, попавших в больницы с коронавирусом. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает столичный оперативный штаб со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. 

«Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело ещё 480 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4610. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится» - сообщила вице-мэр.

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