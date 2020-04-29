Больше половины — без симптомов: в оперштабе рассказали подробности по новым случаям

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Среди 23 новых случаев коронавируса, зарегистрированных в Калининградской области за сутки, 7 случаев пневмонии, 3 случая ОРВИ, а также 13 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции, выявленных активно при обследовании лиц, бывших в контакте с заболевшими. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

По состоянию на 29 апреля в регионе обследовано на COVID-19 17130 человек, из них выявлено 326 случаев заражения (73 человека выздоровели, умерли 3), остаются под медицинским наблюдением 2172 человека, в том числе 163 в условиях обсерватора.

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