Больше половины — без симптомов: в оперштабе рассказали подробности по новым случаям

Среди 23 новых случаев коронавируса, зарегистрированных в Калининградской области за сутки, 7 случаев пневмонии, 3 случая ОРВИ, а также 13 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции, выявленных активно при обследовании лиц, бывших в контакте с заболевшими. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.



По состоянию на 29 апреля в регионе обследовано на COVID-19 17130 человек, из них выявлено 326 случаев заражения (73 человека выздоровели, умерли 3), остаются под медицинским наблюдением 2172 человека, в том числе 163 в условиях обсерватора.