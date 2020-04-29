Карантин для прилетающих в Калининградскую область хотят продлить до 1 июня

Власти намерены продлить карантин для авиапассажиров, прилетающих в Калининградскую область, до лета. Об этом написал губернатор Антон Алиханов в своём Instagram. «Планируем продлить это до 1 июня», — сообщил глава региона.

С 20 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса все прилетающие в Калининградскую область обязаны самоизолироваться на две недели. Такой режим в регионе ввели до 17 мая. На перевозку людей из «Храброво» к обсерваторам выделили миллион рублей.

Как сообщал Антон Алиханов, пассажиров, у которых нет собственного жилья для самоизоляции, будут направлять в обсерватор. Однако при заполнении объектов части путешественников, по словам губернатора, придётся отправляться назад.