Карантин для прилетающих в Калининградскую область хотят продлить до 1 июня

Карантин для прилетающих в Калининградскую область хотят продлить до 1 июня
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти намерены продлить карантин для авиапассажиров, прилетающих в Калининградскую область, до лета. Об этом написал губернатор Антон Алиханов в своём Instagram. «Планируем продлить это до 1 июня», — сообщил глава региона.

С 20 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса все прилетающие в Калининградскую область обязаны самоизолироваться на две недели. Такой режим в регионе ввели до 17 мая. На перевозку людей из «Храброво» к обсерваторам выделили миллион рублей.

Как сообщал Антон Алиханов, пассажиров, у которых нет собственного жилья для самоизоляции, будут направлять в обсерватор. Однако при заполнении объектов части путешественников, по словам губернатора, придётся отправляться назад.

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