Перед «Бауцентрами» в Калининграде образовались огромные очереди (фото)

Перед строительными магазинами «Бауцентр» утром в среду, 29 апреля, скопились большие очереди. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили очевидцы. Магазины открыты, в них пускают ограниченное число покупателей.

На ул. Гайдара перед входом в магазин собралось около 100 человек, очередь попытались упорядочить при помощи заградительной ленты. Аналогичная ситуация сложилась перед магазином на ул. Дзержинского. Далеко не все калининградцы используют индивидуальные средства защиты.

Напомним, региональные власти разрешили со среды работать отдельно стоящим непродовольственным магазинам и магазинам с отдельным входом.