«Сбербанк» дал свой прогноз по распространению коронавируса в России

«Сбербанк» дал свой прогноз по распространению коронавируса в России
Виталий Невар / Новый Калининград
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«Сбербанк» составил математическую модель, согласно которой пик эпидемии коронавируса в России ожидается в мае. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого зампреда правления банка Александра Ведяхина.

«Было разработано несколько сценариев, — цитирует издание Ведяхина. — Тот, который реализуется сейчас, говорит о том, что пик заболевания придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее. Поэтому нам нужно по-прежнему соблюдать все правила самоизоляции, максимально оберегая наших родителей, бабушек и дедушек».

Модель создана на основе эпидемиологического симулятора GLEAM, разработанного бостонским Северо-Восточным университетом. Она учитывает распределение населения по районам и по странам, миграцию между этими районами с использованием всех видов транспорта и все возможные статусы заболевших.

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