Правительство опубликовало новое постановление о режиме самоизоляции

Региональные власти опубликовали постановление о продлении с некоторыми корректировками режима самоизоляции до 11 мая, передает в среду, 29 апреля, корреспондент «Нового Калининграда».

Согласно постановлению, домашний режим самоизоляции сохраняется для всех жителей Калининградской области независимо от возраста. Подросткам до 14 лет по-прежнему запрещено выходить на улицу без сопровождения взрослых.

Дополнительно вводится масочный режим в общественном транспорте, любых общественных местах и торговых точках. Постановление также разрешает работу непродовольственным магазинам, расположенным в отдельно стоящих зданиях или имеющим отдельный вход с улицы.

С 6 апреля и до окончания учебного года образовательные учреждения работают с применением электронного обучения и дистанционных технологий. Все льготные категории учащихся на этот период будут обеспечены продуктовыми наборами.

Государственная итоговая аттестация будет проводиться в группах не более десяти человек в кабинете с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мер.