«Аэрофлот» решил выдавать ваучеры вместо денег за билеты

«Аэрофлот» решил выдавать ваучеры вместо денег за билеты
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Жителей Калининградской области обязали носить маски в общественных местах
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

«Аэрофлот» решил ввести ваучеры на перелёт вместо возврата денег за билеты при отмене рейса из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Михаила Дёмина.

«Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации. Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки», — сказал Дёмин.

Он отметил, что программа коснётся не только вынужденных возвратов на отменённые рейсы, но и добровольных, в ситуации, когда полёты выполнялись, однако планы пассажира изменились в связи с эпидемиологической обстановкой. «Касается как внутренних, так и международных перевозок», — добавил представитель «Аэрофлота».

Точная дата запуска механизма пока не определена. «Планируем согласовать в ближайшее время, предполагаем, что выдача будет осуществляться до конца 2020 года, а срок действия составит три года», — прокомментировал Михаил Дёмин.

Как отмечает «Коммерсант», в апреле «Аэрофлот» прекратил возврат средств агентам по аннулированным авиабилетам. Авиакомпания оказалась не в состоянии выплатить сразу все деньги, сохранив при этом финансовую устойчивость.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter