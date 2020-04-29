«Аэрофлот» решил выдавать ваучеры вместо денег за билеты

«Аэрофлот» решил ввести ваучеры на перелёт вместо возврата денег за билеты при отмене рейса из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Михаила Дёмина.

«Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации. Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки», — сказал Дёмин.

Он отметил, что программа коснётся не только вынужденных возвратов на отменённые рейсы, но и добровольных, в ситуации, когда полёты выполнялись, однако планы пассажира изменились в связи с эпидемиологической обстановкой. «Касается как внутренних, так и международных перевозок», — добавил представитель «Аэрофлота».

Точная дата запуска механизма пока не определена. «Планируем согласовать в ближайшее время, предполагаем, что выдача будет осуществляться до конца 2020 года, а срок действия составит три года», — прокомментировал Михаил Дёмин.

Как отмечает «Коммерсант», в апреле «Аэрофлот» прекратил возврат средств агентам по аннулированным авиабилетам. Авиакомпания оказалась не в состоянии выплатить сразу все деньги, сохранив при этом финансовую устойчивость.