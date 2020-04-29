В России на неопределенное время продлили ограничения на въезд иностранцев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил ограничения для иностранцев на въезд в Россию до тех пор, «пока борьба с инфекцией не будет завершена». Об этом в среду, 29 апреля, сообщает РИА «Новости».

«До 30 апреля включительно для иностранных граждан действуют ограничения на въезд в нашу страну, — цитирует издание Мишустина. — Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится».

Чиновник уточнил, что для некоторых категорий иностранцев ограничения отменяются. Это касается, в том числе специалистов, которые ведут наладку и техобслуживание импортного оборудования.