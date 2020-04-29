Мусорный оператор заказал обследование участка для расширения свалки в Круглово

Областное госпредприятие «Единая система по обращению с отходами» (ЕСОО) выделяет 355 тыс. руб. на обследование участка, с помощью которого планируется расширить полигон твердых коммунальных отходов в Круглово. Извещение опубликовано на портале госзакупок в среду, 29 апреля.

Согласно документу, контракт заключается с ИП Ольгой Черноусовой. До 26 июня 2020 года она должна провести инженерно-геологические и инженерно-геодезические работы на участке площадью 4,6 га, который прилегает к полигону.

Указано также, что целью работ является «получение данных, необходимых для проведения расчетов при подготовке заключения о возможности размещения объекта коммунально-бытового назначения «Площадка под размещение объекта по обращению с отходами».

В ноябре 2019 года губернатор Антон Алиханов подписал постановление о расширении площади полигона вдвое; в документе говорилось, что это необходимо для намеченной «реконструкции» объекта. При этом проектная документация по рекультивации должна быть готова в 2020-2021 годах.

В начале 2019 года ЕСОО была оштрафована на 400 тыс. рублей по итогам инспекции, проведенной в Круглово природоохранной прокуратурой и Россельхознадзором. Проверка показала, что твердые бытовые отходы складируются и за территорией полигона на землях сельхозназначения. В результате «произошло захламление» части земельного участка общей площадью 4,628 га, расположенного вблизи пос. Круглово.

На эту свалку свозится большинство образующихся в регионе отходов: она основная для Калининграда и всей западной части области. Ранее «Новый Калининград» рассказывал о том, как живется людям рядом с полигоном в Круглово.